Luis Mateo Yepes Mallarino, otro arjonero firmado a Grandes Ligas

¿Cómo se logra la firma con Rojos de Cincinnati?

Sus ojos brillan de la emoción y sin titubear asegura: “Fue un proceso que duro dos años desde que empecé a entrenar con Carlos Valdelamar. Ahí en el campo de El Rodeo, él me ayudó, me fue puliendo y desarrollando. Me empezó a presentar con diferentes organizaciones. Hasta que se dio la firma con los Rojos. Estoy feliz, el scout José Valdelamar no dudó en firmarme.

¿Por qué cree que el scout lo firmó?

-Por la velocidad que le imprimía a mis lanzamientos y mi estatura.

¿Quién es su ídolo?

-Julio Teherán y el dominicano Luis Castillo. Los admiro por la forma como lanzan y la confianza que tienen en el montículo. Quiero ser como ellos.

¿Su mayor fortaleza?

La recta, que ya esta llegando a 95 millas.

¿Cuál es tu sueño?

-Con la gracia de Dios, llegar a Grandes Ligas y ayudar a mi familia. Eso se lo pido al Todopoderoso.

¿Le gustaría emular a su paisano José Quintana?

-Claro. A Quintana siempre lo he admirado por su progreso y constancia, es un gran lanzador y es de acá de mi pueblo.