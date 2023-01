Manchester City aplastó al Chelsea por la FA Cup

El tanto abrió un periodo de quince minutos en el que el Chelsea se tambaleó y se quedó aturdido, a merced de un City que no perdonó. Una mano de Havertz en un salto con Laporte en un córner propició el 2-0. No vio el árbitro el penalti, pero sí el VAR, y Álvarez, tras un intento de desestabilización verbal de Kepa, no falló. El español estuvo cerca de pararlo. Lea aquí: Atención: muere exjugador de Millonarios de un infarto