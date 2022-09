Miguel Ángel “Supermán” López, finalmente, es 4° en la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel “Supermán” López no pudo llegar al podio, pese a que en la escalada del premio de primera categoría intentó en varias ocasiones en salir del grupo líder. Le puede interesar: Exhibición de Richad Carapaz: Gana su tercera etapa en la Vuelta a España

Pero no pudo. El boyacense no pudo descontar los 42 segundos que le llevaba el español Juan Ayuso (3°) y se mantuvo en el 4° lugar en la general tras disputarse este sábado la etapa 20, penúltima de la ronda española, que ganó en solitario el ecuatoriano Richard Carapaz, quien de paso se convirtió en el primer latinoamericano en ganar tres etapas en la Vuelta a España.

Así mismo, Carapaz fue el campeón de los premios de montaña.

"Lo di todo para poder llegar al podio, pero no se pudo, creo que todos llegaron bien preparados. Me voy con un sabor agridulce, porque quería ganar una etapa, pero hay que tener en cuenta que tuve varias lesiones y una para larga y eso me afecto", dijo López.

López, quien ya fue podio en la Vuelta a España en 2018, no pudo repetir la hazaña, pero se queda con la satisfacción que lo intento. “Claro, pero Mas y Ayuso llegaron bien preparados”.