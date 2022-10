MLB: El cartagenero que se enloquece cuando pierden los Yankees

Siente que se enloquece cuando pierde su equipo

Su pasión por la novena de Nueva York se ha convertido en toda una locura. “Yo vivo por los Yankees, sonrío y lloro por ellos, no es fácil que en Cartagena haya un fanático como yo. Este equipo cuando pierde me hace perder hasta el apetito, cambio de una, no me reconozco, enloquezco, no quiero que ni me miren, así demoro un buen rato. Pero cuando gana es la mayor motivación para vivir y acostarme feliz”, asegura Periñán, un trabajador independiente que no le pierde pie ni pisada a los Yankees.

Con la serie 2-0 a favor de los Astros de Houston, Periñán sigue al pie del cañón, no pierde la fe, confía en que la divisa de sus amores le dará vuelta a la situación. “Este sábado, en el Yankee Stadium será a otro precio, sé que ganarán el primer juego y comenzará a cambiar la historia. No renunciamos a clasificar a la Serie Mundial. Somos los Yankees, carajo”, comenta.