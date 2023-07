Muere el fisicoculturista Justyn Vicky tras levantar unas pesas de 210 kilogramos

Este sábado 22 de julio, el mundo del fisicoculturismo quedó conmocionado luego de la muerte de que el atleta Justyn Vicky muriera a los 33 años, tras ser aplastado por una barra de 210 kilos.

El deportista se encontraba realizando un ejercicio en un gimnasio de Bali, Indonesia, donde hacía una práctica que comúnmente hacía.

​De acuerdo con el periódico The Sun, el joven deportista murió luego de intentar hacer una sentadilla con la barra. Según compartieron, Vicky todavía no lograba dominar la ejecución del ejercicio con ese peso, lo que provocó que no pudiera volver a subir tras hacer la sentadilla.