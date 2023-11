Muere exjugador de fútbol que se dedicaba a cine para adultos

Además, Jason Campbell, compañero de fútbol y amigo cercano de Spedding, compartió su pena por la pérdida y publicó un emotivo video de despedida: “Ya es bastante difícil para algunos de nosotros, por no hablar del valiente padre de nuestro querido amigo Ollie que falleció. Señor y señora Spedding, todos amamos a su hijo en Croydon”.

En sus últimos días, Oliver Spedding expresó arrepentimiento por su incursión en la industria del cine para adultos, según lo compartido en el podcast “Anything Goes with James English”. El exjugador lamentó no haber continuado su carrera en el Crystal Palace, afirmando que habría ganado más dinero jugando al fútbol. Reveló que ganaba poco más de 100 euros por película y describió su primera experiencia en el cine para adultos como aterradora. Lea aquí: Luis Díaz y su verdadero padre: ¿Quién está detrás de la broma?

A pesar de los rumores sobre su posible regreso al fútbol, no se han confirmado las causas exactas de su muerte. La noticia deja a sus seguidores, amigos y compañeros de equipo consternados, mientras el mundo espera más detalles sobre el trágico final de la vida de Oliver Spedding.