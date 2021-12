Murió Ubaldo Salinas, gloria del béisbol colombiano

Falleció este jueves a los 79 años en Barranquilla Ubaldo Salinas, miembro de las gloriosas selecciones de Atlántico y Colombia de los años 60.

Salinas venía sufriendo de Alzahimer, en los últimos días su salud se deterioro y lamentablemente falleció en Barranquilla en compañía de familiares y amigos.

Fue un pelotero inteligente, de juego vivo y elegante. Con Atlántico ganó 3 campeonatos nacionales y con Colombia fue campeón mundial en 1965.

Por mucho tiempo fue manager de la novena Electranta y en 1990 condujo como mentor al Atlántico a ganar el título nacional en San Andrés.

Toda una gloria de nuestro béisbol.

“Era un segunda base sensacional” lo describe su compañero de esa gesta gloriosa el exlanzador “Isidro Herrera”. “Era completo veloz hiteador integrante de la famosa tanda de los conejos la integraba Luis de arco Ezequiel Therán y Ubaldo Salinas. Ellos eran famosos por su velocidad en el robo de bases. Salinas era inteligente rápido para realizar doble play. Tenía buen brazo”, afirmó Herrera.

“Lo que más puedo recordar son los campeonatos nacionales que tuve con Atlántico, fuimos tricampeones. Fui campeón mundial en 1965. No teníamos la experiencia internacional, pero teníamos un buen recorrido y conformamos un gran equipo. Con Tony Pacheco a la cabeza, un hombre al cual le debemos mucho”, dijo Ubaldo Salinas en una entrevista.

Sobre sus inicios en el béisbol expresó: tenía ocho años cuando estaba en el Barrio Abajo y como el estadio me quedaba cerca siempre me llamó la atención el béisbol. Veía a los peloteros practicar, mi idea siempre fue convertirme en un beisbolista profesional, no llegué a conseguirlo, pero siempre tuve mis propuestas, pero no estaba en condiciones físicas para jugar pelota profesional”.

Sobre el apodo ‘El Diablo’, Salinas explicó: “Ese apodo me lo puso Jaime Jiménez (periodista). Recuerdo que le dije ‘hey Jaime que te pasa, yo sé que no soy tan bonito, pero como se te ocurre ponerme El Diablo’. Me respondió diciéndome que yo era un diablo en las bases. Yo era un hombre que corría bastante, muy sagaz y robaba muchas bases. También estaba Ezequiel Therán y Luis De Arco, éramos rápidos y nos apodaron ‘la tanda de los conejos’”.

Paz en su tumba el béisbol está de luto muere una gloria de este Deporte.

Ubaldo Salinas brille para él la luz perpetua.