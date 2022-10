Nacional de Béisbol Sub 14: Bolívar derrotó al actual campeón

La Selección Bolívar venía de vencer la tarde del sábado al equipo Liga Militar con pizarra de 23 rayitas por 11, y ahora ajusta dos glorias en igual cantidad de presentaciones, liderando la tabla de posiciones con Córdoba.

Por su parte, Sucre había debutado con un triunfo conseguido ante el representativo de Bogotá, 10-6, sumando en total una gloria y una derrota, numeritos que lo ubican en el segundo lugar del listado posicional al lado de Valle.

Los partidos para la tercera jornada a desarrollarse este 10 de octubre de 2022, son los siguientes: Bolívar Vs. Bogotá, Chocó Vs. Sucre, Liga Militar Vs. Valla y Córdoba Vs. Guajira.