Nairo Quintana, campeón del Tour de Provenza.

El colombiano Nairo Quintana (Arkea) volvió por sus fueros y dijo presente este domingo, con una soberbia exhibición en la montaña.

Quintana se impuso en la sexta y última fracción, denominada la etapa reina, para ganarla con solvencia y proclamarse campeón de la séptima edición del Tour de Provenza.

El escalador colombiano atacó a falta de 5 kilómetros y dejó regado a todo el pelotón para alzarse con el título. Le puede interesar: Blas de Lezo, el gran campeón del Sóftbol Juega Por Tu Barrio

Nairo paró el cronómetro en 4 horas, 23 minutos y 06 segundos, en una fracción de 166.1 kilómetros, para desbancar del liderato al italiano Felippo Ganna. Le puede interesar: Junior sigue en deuda como visitante

Quintana, quien tuvo una lesión la temporada pasada y no brilló, aspira este año a volver por la senda de la victoria.

El francés Julian Alaphilippe trató de seguirle la rueda a Nairo en la escalada, pero no pudo y al final se quedó con el subtítulo.

Nairo, quien hizo un tiempo total de 12h:09:11, le entrega la primera alegría a Colombia, en el inicio de la temporada ciclística, que no ha sido muy buena para el país tras el accidente de Egan Bernal, que lo priva de competir este año.

Lo que dijo Nairo

“Esta victoria me produce mucha alegría, me hace feliz ver que los resultados llegan después de un invierno de buena preparación. Quiero dedicar el triunfo a Manu Arrieta”.

“El equipo ha trabajado todo el día y toda la carrera para este resultado. En el ascenso esperé el momento oportuno para acelerar y atacar, primero para seleccionar, y luego para ganar la etapa”, explicó.

Quintana, quien señaló que sus próximos objetivos serán el Tour de Haut Var y la París Niza, resaltó las buenas sensaciones que tuvo durante toda la carrera.

“Estoy muy bien, no sé si mejor o peor que la temporada pasada a estas alturas. No he estado a tope, es la primera carrera, pero tuve buenas sensaciones y por eso aproveché. Todo salió bien”, afirmó.