¿No hubo sanción? El juego entre Tolima y Millonarios ya tiene nueva fecha

El jugador presentó la denuncia formal en contra del hincha agresor por el delito de lesiones personales. El mismo hincha, después, pidió disculpas por lo sucedido.

“Decirle a los hinchas del Tolima y los que viajaron desde Bogotá para acompañar a Millonarios, me presento para pedir disculpas, me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol, pero son emociones que no son correctas, porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, hay que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo en un video el hombre identificado como Alejandro Montenegro. Lea aquí: Video: hincha que agredió a Daniel Cataño pide disculpas