¡No le sale una! El nuevo revés de Dani Alves en su proceso por violación

El auto sostiene también que tras analizar las nuevas diligencias presentadas por la defensa del exjugador del Barça, liderada por el abogado Cristóbal Martell, los “indicios” de criminalidad valorados en su momento por el tribunal para imputarle los hechos “permanecen inalterables”.

Una de esas nuevas diligencias hacen referencia al informe aportado por la defensa de Alves sobre las imágenes de los momentos previos a la supuesta agresión sexual, con el que los abogados del jugador pretenden cuestionar el relato de la joven al sugerir que estuvo coqueteando con el futbolista.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona dice no compartir las tesis de la defensa, según las cuales la declaración de la presunta víctima "se desmorona" a raíz de dichas imágenes, dada la conducta de la joven previa a su entrada en el lavabo de la discoteca.

“Debemos recordar que dicho comportamiento, aun cuando se tratara de un típico cortejo sexual entre dos adultos como afirma la defensa, no puede en modo alguno justificar una posterior agresión sexual. Tampoco puede fundarse la línea argumental para descartar el ataque a la libertad sexual de la joven en que ella entró voluntariamente en el baño. Aun cuando así fuera ello no daría ninguna concesión al Sr. Alves para imponer el acto sexual”, razona el auto.

Así, para la sala, lo acaecido con anterioridad a la entrada en el lavabo “no determina ni que ésta hubiera consentido la relación sexual con penetración que consta acreditada, ni que mintiera sobre la misma”.

El tribunal recalca, además, que la declaración de la víctima tiene “rasgos de fiabilidad suficientes en esta fase procesal y los elementos de corroboración son variados”.

LO QUE DIJO DANI ALVES

Al conocer la determinación de las autoridades de mantenerlo en la cárcel ante el riesgo de que pueda huir de España, Dani Alves insistió en su inocencia y en su voluntad de permanecer en el país europeo.

El periodista Nacho Abad comentó la reacción del brasileño.

“Solo dos personas saben lo que pasó y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo nada que ocultar. Se habla de infinitas versiones y solo he declarado dos veces ante la jueza”, habría dicho.

"Se habla de infinitas versiones..."Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito", añadió.

Dani Alves también dijo que presentó al proceso de manera voluntaria y que no contempla huir si se le permite salir de prisión.

“Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia... Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí”, aseveró.