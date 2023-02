No se guardó nada: María Isabel Urrutia se fue de Mindeporte hablando duro

El anuncio tomó por sorpresa a muchos que se veían bien representados con la dirigente que como deportista obtuvo el primer oro olímpico para Colombia en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Urrutia no lo tomó bien, se fue hablando duro, a varios medios de comunicación le dijo “mi trabajo lo he hecho bien, entre otras cosas he luchado por la corrupción en el deporte, el 63 por ciento del presupuesto del deporte era para los políticos y los deportistas seguían viviendo marginalmente, yo empecé a hacer un trabajo para que el presupuesto fuera para los deportistas y eso a lo mejor no le gustó a muchos”. Lea aquí: María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, una invitada de lujo