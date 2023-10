“Nos imaginamos ante Uruguay un partido muy intenso”: Néstor Lorenzo

Indicó que también existen muchas claves para ganarle a Uruguay. “Pero el partido nos lo imaginamos muy intenso, más allá de las condiciones climáticas y del calor. Los dos equipos intentamos cosas parecidas. Va a ver muchos duelos por bandas y seguramente el que gane esos duelos, el que esté más preciso, se llevará el resultado”.

En cuanto a si James Rodríguez está para jugar los 90 minutos o sería utilizado en algún momento del compromiso, Lorenzo manifestó que "ya él ha jugado 90 minutos con Sao Paulo, un día de mucha lluvia, en una cancha mojada; está levantando mucho su nivel físico, lo técnico ya se le conoce. Está en muy buenas condiciones".

De Luis Díaz manifestó que “lo primero que le dijimos es que no se vaya a poner el equipo al hombro. No queremos que la responsabilidad del equipo caiga sobre Luis. He visto que ha hecho muy buenos partidos con la Selección. Lo que pasa es que la gente quiere que haga 4 coles por partidos. Creo que el rendimiento ha sido bueno y espero que mejore con los entrenamientos el conocimiento con sus compañeros. En el fútbol se necesitan sociedades en el campo. Es jugar y jugar, entrenar y entrenar... pero tenemos mucha confianza en él, en su labor, en su posición y en su rol, no queremos que sea un salvador tampoco. No queremos darle esa responsabilidad ni que la gente piense que si no hace 2 goles le va mal”.

Sobre la escogencia del horario de 3:30 de la tarde para disputar el juego, dijo que "hay distintas opciones y se eligió esta porque nos remonta a una época donde nos fue muy bien. Tenemos, de pronto, una mejor adaptación que los rivales en este escenario y por eso elegimos este horario".

De Barranquilla como sede sostuvo que “los muchachos vienen a un lugar donde, primero, se sienten cómodos, y después, están enrolados en un objetivo común que es llevar a Colombia al Mundial; llevar a Colombia a niveles altos... eso se trabaja día a día. Trabajamos con el corazón y están apuntando a llegar a los más alto”.