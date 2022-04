Otro reto del ciclismo local para este domingo

El ciclismo aficionado de Cartagena y Bolívar sigue rodando este fin de semana, en esta oportunidad con el Circuito de Bayunca, a realizarse este domingo, con la participación de más de 100 ciclistas., en desarrollo del Torneo de Apertura Acismabol-Clubes. Lea aquí: Las Cabras Cycling, a rodar bien en evento ciclístico de Valledupar

La salida y llegada será desde la estación Terpel Pr10 sentido Cartagena-Bayunca.

Serán 72 y 48 kilómetros en dos categorías, en la que los participantes darán lo mejor de sí para mostrar sus habilidades en este deporte.

El ciclismo local cada vez se masifica más en Cartagena y sus alrededores. La pasión por el mismo crece y crece y si un deporte crece siempre será positivo.

Johan Montoya, de Dteam, afirmó que: “Participamos en la apertura del torneo Acismaboll porque nos mueve , nos gusta saber cómo estamos con relación a nuestros amigos de otros club, nos veníamos preparando desde inicio de año para la temporada 2022 ya que desde pandemia estaban suspendidas las carreras”.

Cristian Camilo Céspedes, de Las Cabras Cycling, aseguró que: “este es un deporte que me ha permitido mantenerme activo físicamente, ha mejorado mi estilo de vida, lo que me ha llevado a tener mucha constancia y disciplina a tal punto que cada día quiero seguir mejorando en este lindo deporte”.

Daniel Sánchez Toro, de BullStars Cartagena, otro de los que estará en acción este domingo, agregó que: “participo en este evento porque me parece que está bien organizado, me gusta competir y estar presente apoyando las diferentes actividades que se realizan entorno al ciclismo. Me motivo a entrenar por salud, porque este deporte me apasiona y para estar bien preparado, con buenas condiciones para la carrera, además me gusta la adrenalina que se siente en los entrenamientos y competencias”.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este sábado al mediodía. Mayor información en el número celular 3054507163.