Patinaje de Bolívar se fortalece desde sus categorías menores

Carolina Morales Crespo, 12 años, del Club Nueva Generación, de Arjona, se calza los patines en las graderías de la Pista Jercy Puello antes de iniciar las competencias en el II Torneo Departamental de Patinaje, organizado por la Liga de Patinaje de Bolívar y que concluyó el pasado domingo en Cartagena, Lea aquí: Sueños sobre ruedas que buscan ser cumplidos

“Hace cuatro años practico patinaje, aquí he conocido más amigos y he mejorado muchísimo en este deporte. Quiero ser campeona mundial de patinaje”, dice Carolina, quien cursa grado 6° en el Colegio Benjamín, de Arjona, municipio donde reside.

Es hija de Leidys Crespo y Leandro Morales. “Seguiré esforzándome para lograr mis sueños, sé que debo ser disciplinada”, cometa.

Nicole María Ortega Beltrán, de 8 años, se esfuerza al máximo para dar el mejor rendimiento en este deporte.

Vive en el barrio Santa Lucía de Arjona. “Entreno desde hace un año patinaje, me gusta muchísimo, he aprendido bastante y quiero seguir así”, dijo Nicole, también de Nueva Generación de Arjona y que cursa tercero de primaria en el Instituto Bolivariano. Ella sueña rodar a lo grande para ser en un mañana no tan lejano campeona mundial de patinaje.

“Quiero ser como la patinadora Gabriela Rueda, sé que debo entrenar duro para lograrlo”, aseguró la joven, hija de Ketty Beltrán y Deivis Ortega.

Luz Mariana Valencia Mejía, 4 años, tiene gran soltura y destreza a la hora de patinar.

Hace parte del Club Cadistur, en donde tan solo lleva cuatro meses, pero ya muestra cierta evolución.

Muy motivada

“Quiero ser grande en el patinaje, me gané una medalla en este torneo y estoy feliz y muy motivada”, asegura Luz Mariana, quien vive en el barrio 20 de Julio y es hija de Iván Valencia y Brihanny Mejía.

Cursa grado transición en el Inem. “Admiro mucho a Jercy Puello, quiero ser como ella”, recalca.

Mariam García Preciado, con 4 años, disfruta a plenitud rodar en la pista. Es disciplina y no falla a los entrenamientos y competencias. Siempre está lista para la acción.

Hace parte del Club Pegasos y le apuesta a aumentar su rendimiento en este deporte. “Gané una medalla en la competencia, hice las cosas bien, patiné bien duro para superar a mis compañeras”, asegura Mariam, una enamorada de este deporte.

Cursa grado jardín en el colegio Pinar de Canadá y es hija de Mayra Preciado y Hernán García.

“Quiero ser como Jercy Puello, ella es una gran patinadora y, además, es mi amiga, me da consejos”.

El torneo