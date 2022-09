Pelea entre Iderbol e Ider calienta el ambiente en el deporte local

No habrá Fase Departamental de Juegos Intercolegiados. ¿Y entonces?, ¿qué pasó?

Los Juegos Intercolegiados son organizados por el Ministerio del Deporte, con el apoyo de Ider, que lidera la fase Distrital, e Iderbol, que le realiza acompañamiento a la departamental.

Luego viene una fase Regional, que se define tras los enfrentamientos entre los campeones de la fase distrital y departamental.

¿Cuál es la situación?

Ya se desarrolló la fase Distrital y tiene los campeones definidos, pero la departamental no.

La razón, según Iderbol, es que “Históricamente todos los programas misionales del Instituto son ejecutados por convenio con el Ministerio del Deporte, aportando ellos el 70% y la entidad departamental el 30% y siempre está asegurado porque va incluido en el presupuesto anual”.

En un comunicado de prensa, Iderbol asegura que “Cabe recordar que este año ningún convenio ha sido ejecutado por el departamento, solo han sido ejecutados por el Ministerio, a través de distintos operadores; sin embargo , Iderbol´, en varios oficios, expresó su disposición de aportar 130 millones de pesos para ejecutar la Fase Departamental de los Intercolegiados y no se obtuvo respuesta positiva, y por temor a ser mal ejecutado por los operadores, el gerente decidió frenar el apoyo”.

“Lamentamos lo sucedido este año con los Juegos Intercolegiados, porque los que sufren son los deportistas y nuestro compromiso es tratar de suplir las necesidades de las comunidades deportivas”, recalcó Pedro Alí, gerente de Iderbol.

Le envía un mensaje al Ider

Alí aprovechó para enviar un mensaje al Ider, al que culpa de dar juicios que no son con respecto al tema.

“Ider ha sido irresponsable emitiendo juicios acelerados gracias a su falta de conocimiento en los manejos de los convenios entre el Ministerio e Iderbol y les recordamos que nosotros hemos hecho las apropiaciones correspondientes para responder por las necesidades deportivas del distrito de Cartagena y no es obligación de Iderbol asumir temas que le corresponden al Distrito”.

No es obligación de Iderbol mandar a Freddy Marimón al Us Open en La Florida, no es nuestra obligación apoyar la participación de las selección menor de béisbol sub-18 y de otros deportes de categorías menores, tampoco lo es entregarle 42 millones de pesos de estímulos a las seis voleibolistas cartageneras que nos representarán en el Mundial, tampoco financiar el 100 por ciento del deporte de la discapacidad no solo de Bolívar sino del Distrito de Cartagena para participar en Cali en un torneo y traernos 5 medallas de oro, como tampoco nos compete enviar a la selección Bolívar sub-15 de baloncesto a un torneo porque dice que el Ider no les da apoyo”.

Alí terminó diciendo que “Más del 80 por ciento de las selecciones Bolívar son representadas por deportistas cartageneros en todas las disciplinas. Entonces por qué el Distrito no tiene la obligación de apoyarles me pregunto yo”.