Periodistas de Win y de otros medios sufrieron agresiones en el clásico paisa

“Desde la tribuna me tiraron una botella llena de agua que venía directo a mi cabeza. Afortunadamente vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme”, le contó la presentadora de Win Sports, Sheyla García a Publimetro.

“Yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida que los estaba grabando o si no que me iba a matar. Me gritaba de todo”, concluyó la periodista nortesantandereana.

De igual forma, María Camila Vergara, periodista de Teleantioquia, fue violentada junto a un camarógrafo.

“Cuando yo estaba grabando siento un golpe muy fuerte. Afortunadamente la cámara la tenía firme, sino se va al suelo, contó”, contó Iván Darío Gómez al canal regional de Antioquia.