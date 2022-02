Desde los 10 años, actuando para Expreso Rojo, en la Liga de Fútbol de Bolívar, muchos le decían que era muy pequeño para la posición de ser arquero.

Sin embargo, Pier Luigi Grazziani no bajó los brazos, siguió perfeccionando sus condiciones y con sus atajadas fue callando bocas. Lea aquí: Miguel Calero era un teso y siempre fue mi ídolo: Pier Grazziani

Es verdad que aquel tiempo tenía poca estatura, pero sus condiciones le llevaron a ser campeón y figura indiscutida con la selección Bolívar de fútbol infantil que se llevó el título nacional en 2007.

De ahí en adelante todo ha sido aprendizaje y de constante lucha para Grazziani, quien siempre le pone el pecho a cada situación y trabaja duro en espera de su oportunidad.

Ya no es aquel joven de poca estatura, hoy Grazziani mide un metro con 84 centímetros y tras estar varios años en la cantera de Atlético Nacional debutó con Alianza Petrolera, con el que acumula varias temporadas.

Primero fue suplente del guatemalteco Ricardo Jeréz, portero con experiencia e ídolo en Barrancabermeja y luego de José Luis Chunga, quien ha logrado destacarse en el arco del equipo del entrenador cartagenero Hubert Bodhert.

Pero Pier siempre ha estado en un gran nivel, luchando y perseverando para estar listo cuando le toque la oportunidad.

Chunga se ha perdido, por lesión, los dos últimos partidos de la Liga y Grazziani ha respondido, así como lo hizo hace un par de años cuando Jeréz jugó seis meses con el Cali.

“He jugado este año 225 minutos, dos partidos y medio (ante Bucaramanga, Tuluá y Cali). Ya acumulo 57 partidos como profesional, mi objetivo es el mismo: seguir demostrando mis cualidades. Me siento contento, me preparo para estar listo siempre, yo no soy de bajar los brazos nunca, sé que quien trabaja obtiene su recompensa tarde que temprano. La vida es un proceso, uno tiene que estar con la frente en alto, forjar un carácter para obtener los frutos”.