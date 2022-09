Polémica por el nombramiento del jefe de comunicaciones de la Federación

“Yo cogía tres buses para llegar y tres buses para irme y me acostaba siempre muy tarde porque me estaba quemando las pestañas por esa oportunidad, pero un día las notas que yo dejaba preparadas comenzaron a desaparecer y me regañaban por eso. Al principio pensaba que era mi culpa, pero luego me di cuenta de que no lo hacía solo conmigo y a otras compañeras también se las borraba, las notas las borraba Lajud. Otro día, hizo que el taxista se desviara, tras lo cual empezó a tocarme e intentó besarme a la fuerza. Le exigí respeto. Esa noche me la pasé llorando”, dijo una de las supuestas víctimas a vorágine.co.