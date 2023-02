¿Por qué Vinícius y otros futbolistas celebran como Cristiano Ronaldo?

El astro portugués es uno de los futbolista mas influyentes del mundo, si no él que más. Ronaldo cambió su tradicional festejo el 9 de octubre de 2022 en un partido frente al Everton en la fecha 10 de la Premier League, donde le dio la victoria al equipo con un golazo de zurda. Le puede interesar: Video: barras bravas del fútbol colombiano se enfrentan a cuchillo

CR7 muchas veces ha aclarado el origen del famoso “Siuuuh”. “Cuando anotó un gol, me lleno de mucha alegría y digo “Siiii” pero la gente entiende “Siuuuh” por mi acento de español. Los periodista me han preguntado creyendo que grito “Siuuuh” para mandar a callar a alguien, pero no es así”.