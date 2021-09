Prográmese para ver los partidos de las eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022

La jornada de ayer en las eliminatorias europeas vio como ganador a las selecciones favoritas como Portugal, Francia, Holanda, Noruega, y Croacia. En el día de hoy, 24 selecciones, 12 partidos cruciales en busca de un lugar que los asegure en Catar.

Los partidos más interesantes son los de: Kosovo vs España, Italia vs Lituania, Bielorusia vs Belgica, Polonia vs Inglaterra y Alemania vs Islandia.

El partido entre kosovares y españoles tendrá la transmisión de ESPN 3 para toda Colombia desde la 1:45 de la tarde. Este partido solo se ha disputado una vez y fue por estas mismas eliminatorias cuando España recibió a Kosovo el 31 de marzo y lo venció 3 goles por 1.

Los últimos campeones de la Eurocopa enfrentan a la selección de Lituania. En papeles resultaría un trámite para los italianos ya que Lituania se sitúa último en la tabla y ya los italianos le ganaron en el partido de ida dos goles por cero. El partido va por la señal de ESPN desde la 1:45 pm.

La selección de moda, los belgas enfrentará a Bielorusia de visita en el estadio de Kazán en Rusia. Este partido no tendrá transmisión en vivo para Colombia y se rodará la pelota desde la 1: 45 de la tarde.

El encuentro más atractivo de la fecha será entre polacos e ingleses. Con el goleador, Robert Lewandoski, Polonia trató de dar la sorpresa y vencer al líder de la clasificación. Inglaterra tiene 15 puntos y Polonia lo persigue con 10. Una victoria polaca los dejaría a tiro de los ingleses en la lucha por el primer lugar que deriva en la clasificación directa a Catar. Directv Sports será el encargado de transmitir el juego desde la 1:45 pm hora colombiana.

Por último, la siempre favorita Alemania visitará la fría Islandia. Con el rendimiento que vienen presentando los alemanes el partido no será para nada fácil. A pesar que la tabla ubica a los islandeses en el penúltimo lugar con tan solo 4 puntos, cuando juegan de local se hacen fuertes en defensa y a la espera de un contragolpe o de un error que les permita anotarle al rival. Directv Sports será el encargado de transmitir el juego desde la 1:45 pm hora colombiana.