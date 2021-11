¿Qué pasa con el ataque de la Selección Colombia y su falta de gol?

Siempre es bueno mirar atrás y darle paso a la nueva generación, sobre todo si esta se asoma con buen nivel, pero en la selección Colombia ha quedado claro en este 2021 que ningún atacante hoy está a la altura para ser el reemplazo de Falcao García. Lea aquí: Así afectó la ‘empatitis’ a Colombia en el ranking FIFA

Si algo tiene la selección Colombia de Reinaldo Rueda es la falta de gol. Así ha quedado evidenciado desde que el técnico colombiano asumió las riendas de la Tricolor.

Cuando todos pensaban que el cambio generacional se venía, sobre todo por el tema Falcao García resulta que ni Duván Zapata, Miguel Ángel Borja, Rafael Borré y Roger Martínez, habituales delanteros centro, han llenado las expectativas.

El Universal consultó a exdelanteros cartageneros reconocidos que jugaron en el fútbol profesional y ellos se refirieron a este tema, dieron los nombres de su dupla de ataque preferida y opinaron sobre lo que debería hacer Colombia en el ataque para ser más efectivo y así lograr los puntos necesarios para ir al Mundial de Catar 2022.

Hasta cuándo vamos a necesitar a Falcao García, quien a sus 35 años muestra un elevado nivel técnico, buena frecuencia goleadora, pero al que desafortunadamente le persiguen las lesiones.

Qué pasa con los que vienen atrás, con los que brillan a nivel internacional en sus clubes, por qué no han dado la talla ante las sucesivas ausencias de Falcao.

Iván “Champeta” Velásquez, quien jugó en equipos como Tolima, Nacional y Huila, entre otros, dijo que: “desde mi punto de vista lo que yo veo es que Colombia tiene dificultades de la mitad hacia adelante porque las acciones ofensivas tratan ser resueltas de forma individual, no hay juego colectivo de mitad de cancha hacia adelante, todos quieren finalizar las jugadas por sí mismos. No existe cohesión ni un juego colectivo que nos permita destruir defensas, eso no se ve, hay que generar superioridad numérica, atacar en bloque, darle participación al compañero con una pared o triangulación. En esto se debe mejorar para estar más cerca del gol”.

Velásquez afirmó que “con mucho respeto, opino, que yo jugaría en el ataque con Borja y Zapata o Borja y Borré, en un 1-4-4-2. Son delanteros con potencia que pueden hacer mucho daño”.

Gustavo “El Cóndor” Mosquera, exfigura del América, Junior y Cúcuta Deportivo, sostuvo que al ataque de Colombia de Colombia le ha faltado serenidad a la hora de definir.

“He notado que los delanteros en los últimos partidos han estado demasiado ansiosos y cuando es así, muchas veces, se decide mal en el sentido que si debes poner un pase tiras al arco o viceversa. Todos son delanteros de talla internacional, con experiencia, buena frecuencia de gol, pero deben estar tranquilos porque no se les puede olvidar definir de un momento a otro. Ellos saben que para hacer goles deben tenerse confianza y estar tranquilos”.

Mosquera agregó que “para mí la dupla de ataque debe ser Luis Díaz porque tiene mucha movilidad, sorpresa e inteligencia y Duván Zapata, quien tiene fuerza, explosión y es un nueve que goles. A este último hay que saberlo utilizar para que vuelva al gol con Colombia”.

Manuel “El Mane” Mendoza, exatacante de Real Cartagena, aseguró que “una de las dificultades que ha tenido Colombia en el frente de ataque es que el técnico Reinaldo Rueda no ha tenido en varias ocasiones una buena escogencia de jugadores de mitad de cancha hacia adelante.

Lo otro es que le ha dado a los mismos funciones que los terminan limitando mucho y por eso no rinden al máximo con la Selección. Esta parte tenemos que mejorarla para que los jugadores se suelten, se les saque mejor provecho y se vuelva a ser efectivos arriba”.

Mendoza también entregó su dupla de ataque de la Tricolor. “Yo la tengo clara, arriba yo me la juego con Falcao García y Luis Díaz”.