¿Quién es Santiago Gómez?, el del doblete en el triunfo de Real Cartagena

“Quería arrancar haciendo goles, quería debutar de esta forma, estoy contento porque las cosas salieron bien no solo a mí sino al equipo, se ganó y este un buen comienzo, pero hay que ir por más”, asegura Santiago.

El atacante agregó que: “la clave del triunfo fue haber dado el plus en la cancha todos, sabíamos que debíamos hacerlo para mantener el resultado, l se nota la unión de grupo y como equipo, no es fácil jugar con uno menos por tanto tiempo y más con esta clase de rival, estoy feliz porque sacamos este partido adelante, a mí no me cabe duda que vamos a pelear el campeonato”.