Real Cartagena debe ser campeón y ganar cupo a la A en 2024: Dumek Turbay

El Distrito apoyará al Real Cartagena, pero exige resultados: Turbay

Al Pirata, así como a los demás hinchas, el alcalde electo les envió el siguiente mensaje.

“Me he reunido con la gente de Colombiagol , los actuales administradores del equipo. Les he hecho saber que el proyecto 2024 es competir para ascender. Y el de 2025 competir en la A para buscar un cupo a un torneo internacional. Esto es serio, no da más espera”, dijo Turbay a El Universal.

Elegir un técnico con una hoja de vida que invite a soñar es clave. “He dado el nombre de Alberto Suárez, me parece que es un entrenador de recorrido, que conoce el torneo de la B, sabe lo que es ganarlo. Colombiagol está de acuerdo con lo que queremos y estuvo de acuerdo con el nombre de Suárez”.

Turbay dejó claro que la administración del equipo seguirá siendo de Colombiagol. “Nosotros ayudaremos desde el Distrito a acompañar el proceso, me voy a meter de lleno porque Real Cartagena es un sentimiento de ciudad y no podemos ser ajenos a eso. Los hinchas han sufrido mucho, ya está bueno. Sueño con ver al Real de vuelta en la A y en 2026 jugando copas internacionales”.

El máximo mandatario de los cartageneros (desde el primero de enero de 2024) fue gerente deportivo de Real Cartagena en 2005 cuando se alcanzó el subtítulo de la Primera A.

“Traeremos 5 refuerzos de primer nivel, ya hemos tenido contacto con varios de ellos. Se acabaron los procesos, aquí hay que ganar y volver a la A este 2024”.