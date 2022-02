Real Cartagena sigue fino en el torneo de la Primera B

Con este triunfo, Real sumó 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates en cinco partidos. No conoce la derrota en el actual torneo. En la tabla de posiciones es segundo a cuatro puntos de Leones, que es líder.

En la próxima jornada, el equipo heroico será local ante Atlético, en donde espera sacar los tres puntos.

En otros resultados de la fecha seis, Tigres le ganó 2-0 a Orsomarso, mientras Llaneros y Valledupar no se hicieron daño (0-0). Leones, por su lado, le ganó 3-1 al Barranquilla F.C. y Fortaleza hizo lo propio ante Bogotá F.C. (1-0). Mañana lunes juegan Atlético vs. Huila y Quindío vs Boca Juniors.