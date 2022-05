Real Cartagena tiene hambre de gloria: Óscar Passo

Oscar Passo, un viejo conocido para los amantes del fútbol en Cartagena, es el técnico que buscará llevar el barco del auriverde a puerto seguro en estos cuadrangulares semifinales de la Primera B.

La noticia lo tomó por sorpresa, ser el técnico encargado de Real en estos cuadrangulares no estaba en los planes ahora, pero en el fútbol hay que estar preparados y él dice estar listo. Lea aquí: Real Cartagena: ¿renunció el cuerpo técnico?

“Es un reto lindo, uno como entrenador sueña con esto, siempre he estado agradecido con el Real Cartagena, aquí me he formado como entrenador y estoy feliz. Esperemos sacar los tres puntos ante Llaneros este martes y arrancar con pie derecho”, dice Passo, quien en la actualidad era el asistente dos del cuerpo técnico que encabezaban Stiven Sánchez y Mauricio Arquez, quienes renunciaron por razones desconocidas.

Tiene claro que Llaneros será un rival complicado. “Es un equipo que tiene buen fútbol, mucha motivación, un planteamiento diferente, con un modelo de juego interesante y que le está dando resultados”.

A la pregunta de cuál es el rival a vencer, el técnico, nacido en Bodega Central, Bolívar, dijo que esto es del día a día. “Para poder avanzar hay que ir paso, esta es una bonita oportunidad, aquí todos los rivales son complicados, cada juego es una final”.

Sobre cómo está el Real Cartagena para los cuadrangulares, Passo aseguró: “Aquí hay buenos jugadores y hambre de gloria. Todos queremos ascender, he hablado con los muchachos y ellos no quieren desaprovechar esta oportunidad”.

Passo dijo que este Real jugará a lo mismo. “Se seguirá manejando la misma filosofía de juego, siempre buscaremos tener el dominio de balón, hay que meterle corazón y carácter, eso se los exigiré a cada minuto. Aquí hay buen equipo y ganas”.

Passo arrancó su carrera como técnico a los 32 años, pasó por selecciones Bolívar en los procesos sub-15 y sub-21.

Fue técnico de Academia de Crespo y desde el 2021 hace parte del cuerpo técnico del equipo profesional de Real Cartagena.

Tiene camerino, pues como jugador Passo fue campeón con Deportes Tolima y Atlético Nacional. También vistió en varias oportunidades los colores de la selección Colombia de mayores y eso pesa.