Real Cartagena, un equipo de ‘colegio’, eliminado de manera vergonzosa

En los primeros 35 minutos, Real le metió ganas y actitud, entendiendo que no tenía mañana. Pese a las buenas intenciones, el equipo auriverde no pudo ser determinante en su juego y terminó yéndose a las duchas con resultado de 2-0 en contra,

Fortaleza pisa firme

Fortaleza, con 10 puntos, dio un paso importante para llegar a la final. Leones, que empató ante Boca Juniors, quedó con 7 puntos y aún sigue con vida.

Real, con 3 puntos, y Boca Juniors, ya están eliminados.

El kinder de Cardetti

Más de lo mismo, otro trago amargo, la decepción número 11 de manera consecutiva, con la que se sella un fracaso más para echarle más limón a la herida de una hinchada que no resiste más.

Real siguió siendo sinónimo de desesperanza y sufrimiento para una ciudad que no se merece ser representado por un equipo tan de baja calidad que a falta de dos jornadas quedó eliminado, ratificando su pobre nivel.

Se parece mucho a un equipo de colegio, de barrio, de iniciación y no a un plantel profesional. Lo visto en los dos últimos compromisos de Real es para ponerse a llorar.

Ahí no hay nada, solo se salva Santiago Gómez, el resto de jugadores no pasa nada, ninguno marca diferencia, no están para jugar en un equipo que necesita ascender.

El equipo de Martín Cardetti nunca jugó a nada, la mano del técnico no se vio, el técnico argentino llegó vendiendo humo y terminó la campaña con una pésima producción ofensiva y defensiva.

Cardetti fue el encargado de renovar el plantel y traer una buena cantidad de los jugadores que hoy de despidieron de manera vergonzosa, dejando por el suelo los colores de Cartagena y Bolívar.