Real Madrid se atasca ante el Rayo y cede el liderato al Girona

Rayo Vallecano frenó en seco al Real Madrid que, muy desacertado, fue incapaz de hacer valer su dominio en el marcador del Santiago Bernabéu y con ello entregó el testigo del liderato de LaLiga EA Sports al Girona, la gran sensación de la temporada.

Fue superior el equipo del italiano Carlo Ancelotti, pero tampoco apabulló a un rival muy ordenado, solidario en el trabajo defensivo, que supo anular a las principales armas ofensivas blancas. Esta vez no apareció el providencial Jude Bellingham y Vinicius estuvo perdido y sin capacidad de concretar sus intentos.

El meta macedonio Stole Dimitrievski abortó los dos principales remates del Real Madrid, al principio al uruguayo Fede Valverde y cerca del descanso a Joselu Mato, que tampoco encontró el camino del gol que habitualmente le había acompañado en el Bernabéu.

La falta de claridad en el último tercio de campo facilitó la labor del Rayo. El conjunto vallecano, que no puntuaba en el feudo madridista desde marzo de 2000, justificó su racha sin perder. No le importó apenas crear peligro. Sacó un 0-0, que no es poco, y ya suma ocho encuentros sin caer derrotado.

El colombiano Falcao García entró en el minuto 74, pero no pudo anotar.

El empate le entregó el liderato al Girona, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Curiosamente el próximo sábado recibirá al equipo de su querido Míchel Sánchez, un ‘hijo de Vallecas’, que llegará como primer clasificado en un hito histórico para los de Montilivi.