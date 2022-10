¿Ronaldo, Messi, Pelé o Maradona?: Revista dice quién es el mejor

Por: Andrés Daniel Castañeda Camacho

Especial por El Universal

La revista ‘Four Four Two’, ha realizado un ranking de para ellos, quienes son los mejores 100 futbolistas de la historia del fútbol. El criterio fue el siguiente: “La influencia que tuvieron en su era particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y logros”.

“Expertos, escritores y fans intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Pero todos fallarán. En 20 años, los jóvenes aficionas al fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió letanía de récords y comenzó una era de dominio... Pero hasta que no vean los vídeos no tendrán una idea de lo que se han perdido”. Afirma la ‘Revista Four Four Two’.

Esta lista, que ha generado polémica en redes, no tan solo por lo de Lionel, sino por otros jugadores como Ronaldinho, Xavi, Iniesta o Maldini, se encuentran al parecer muy abajo, y otros se encuentran demasiado arriba. Si la revista fuera un poco más justa Messi y Cristiano, deberían tener su propia lista, estos jugadores han marcado una época, aunque siempre se les recriminará cualquier cosa o cualquier título. El fútbol no verá jugadores como ellos, en mucho tiempo o a lo mejor nunca más.

Esta lista tiene a Messi, por encima de Pelé, Maradona, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zidane o Johan Cruyff; La revista lo coloca como un jugador nunca antes visto. El argentino con más de 700 goles, 40 títulos, Balones de Oro, buscará alcanzar su más anhelado deseo este final de año en Catar. Lea aquí: Béisbol: ¿Cuántos años está cumpliendo ‘Gio’ Urshela?

1. Leo Messi

2. Diego Armando Maradona

3. Cristiano Ronaldo

4. Pelé

5. Zinedine Zidane

6. Johan Cruyff

7. George Best

8. Franz Beckenbauer

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldo Nazario

12.Alfredo Di Stefano

17. Paolo Maldini

18. Romario

20. Andrés Iniesta

24. Xavi Hernández

26. Ronaldinho

36. Luis Suárez