Santiago Arcila: “Los Juegos Olímpicos son una gran alegría en mi vida”

“Siento una gran alegría en mi corazón, para mí es muy importante para mí conseguir el cupo a los Olímpicos, me llena deportivamente, es una gran motivación para afrontar todo lo que se viene este año, quiero llegar de la mejor manera a París”.

Está brincando en un solo pie y tiene motivos para hacerlo, pues los Juegos Olímpicos son considerados el certamen más importante en el deporte de alto rendimiento.

“Estos son mis primeros Juegos Olímpicos, he trabajado muy duro para lograrlo”, apuntó Arcila, de tiro con arco quien tuvo mucha puntería y se quedó con el cupo en el París 2024 Olympic Games Continental For The Americas, realizado en Medellín y en donde Santiago se quedó con el título.

Sabe que aún hay semanas duras de trabajo para encontrar su mejor nivel de rendimiento. A los Olímpicos no se va a improvisar, se asiste con la mejor versión deportiva para mostrar.

“Quedan todavía torneos de fogueo, controles internos, Copa Mundo en Corea del Sur y otro certamen internacional en Turquía. Eso me servirá de mucho para elevar mi nivel”, comenta.