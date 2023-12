Se conoció la gravedad de la lesión de Erling Haaland

Erling Haaland, delantero del Manchester City, no sufre una rotura en el pie y podría estar de vuelta contra el Crystal Palace el fin de semana que viene.

El delantero noruego no participó en la victoria del City contra el Luton Town por una lesión por estrés en el pie y tampoco viajará a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja en el intrascendente partido de la fase de grupos que el City tiene este miércoles.

“No es una fractura”, confirmó Pep Guardiola tras el triunfo ante el Luton. “Es solo estrés en el hueso. Espero que pueda estar listo para el Crystal Palace o si no para Arabia Saudí. El día después del Aston Villa no podía caminar bien. Ayer hablé con él y me dijo que estaba mucho mejor, que podía caminar y que no tenía dolor, por eso hay que ir día a día”, añadió el español.