Se cumplen 29 años de la injusta muerte de Andrés Escobar

Las reflexiones de Andrés

“Yo diría que el barrio ha influido en mi forma de jugar el fútbol porque en él uno aprende muchas cosas. Aparte de la educación que a uno le brindan en la casa, uno aprende a relacionarse, a escoger los amigos.

... Ídolo para mí es la persona que tiene el carisma, que tiene una imagen, que es el ejemplo para niños y grandes, que es la persona que siempre crea las expectativas mayores.

... Lo mío con el fútbol no es más por profesión que por diversión porque si fuera por profesión... Yo le pongo un ejemplo claro: en Suiza yo me ganaba más plata que la que recibo en Colombia; sin embargo, prefiero ganarme menos plata aquí en el país, pero jugando con alegría, estando contento, y yo creo que eso es lo más importante.

Yo juego porque me gusta mucho, el día que no me nazca jugar fútbol y que no juegue con alegría, mejor no juego más. Todavía siento alegría por jugar porque me gusta entrenar, me gusta trabajar, me gusta divertirme, en los entrenamientos río y no me dedico solamente a trabajar.