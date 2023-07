Se cumplen 48 años de un récord imbatible en el béisbol mundial

El partido, que comenzó a las 12 del medio día y finalizó a las 5:45, finalizó empatado a cuatro carreras, debido a que el escenario carecía de fluido eléctrico, debido a daños en las torres de iluminación. Le puede interesar: No se resigna: PSG busca un mediador para que Mbappé renueve

“Aquello fue año que jamás olvidaré, me acuerdo que era sábado, tenía el brazo como un trinquete, fuerte. Ni en Grandes Ligas, con todo y la historia que tiene, se ha podido hacer ese récord”, recordó Contreras.

Ese récord, como se maneja el pitcheo hoy (abridor, intermedio y taponero), jamás será superado.

Contreras estableció varias hazañas en el béisbol amateur en Colombia: 7 no hit no run (juego en que no se permiten hits ni carreras), 20 ponches en línea en un juego y lanzó el juego más largo de la historia: 22 innings.

“Yo siempre tuve disciplina, fui un man organizado, dedicado a lo mío, por eso estoy orgulloso, que mi récord todavía perdure”, dice Contreras, quien hoy todavía recuerda con orgullo esa gesta.

“Tiré curvas afuera y bajando, y la recta para sorprender. Yo creo que ahí estuvo el secreto para dominar la artillería de Águila”, asegura.