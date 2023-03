Se retiró del fútbol y ahora gana más dinero

Flamini, después de varios años, se convirtió en un accionista de una empresa que busca una alternativa ecológica a los productos petroquímicos que se encuentran en los plásticos. Hoy esta compañía, llamada, GFB Biochemicals, está valorada en más de once mil millones de euros, en donde el exfutbolista se desempeña como consejero delegado.

“Crecí en Marsella, cerca del mar, y desde muy joven fui consciente de las cuestiones medioambientales en torno a los plásticos oceánicos y la contaminación química”, dijo Flamini en una nota publicada en futbolred.com

“Me cuestionaba a mí mismo y no sabía que dirección tomaría el negocio. La gente realmente quiere ponerte a prueba y ver si vas a ser capaz de cumplir, porque no eres un hombre de negocios. Tenía que demostrar mi valía más que nadie en la sala. Me lo tomé como un reto”, agregó el francés.