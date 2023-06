¡Se veía venir!: Real Cartagena-Fortaleza, a puerta cerrada este domingo

Se veía venir, pues Real siempre que es eliminado con anterioridad decide jugar lo que resta a puerta cerrada para que los hinchas no le armen su ‘zaperoco’, en el estadio Jaime Morón, escenario que en ocasiones ha resultado afectado con actos vandálicos de mal llamados hinchas. Conference League: pelea de hinchas y agresión a un jugador en plena final

Real no le da la cara a su hinchada, tras 11 años y medio de fracaso, el auriverde prefiere no verle a los ojos a sus hinchas para no dar explicaciones, ni recibir insultos de los dolidos aficionados que ya no resisten más estar en el hueco de la B.

El club cartagenero decidió que el juego de este domingo, en calidad de local, a las 4 de la tarde, se jugará a puerta cerrada.

Cartagena es una de las plazas más queridas de Colombia, los clubes, árbitros e hinchas de otros equipos quieren tenernos en la A para visitar la Heroica, pero eso hace 12 años no sucede.