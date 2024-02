Serie del Caribe: Con angustia, Dominicana supera 5-4 a Nicaragua

“Tuvimos que batallar, pero seguimos insistiendo en el juego y pudimos dar el batazo oportuno en la última parte. Es un privilegio estar al mando de este equipo en la victoria 200 para la República Dominicana, hay mucha historia detrás y grandes nombres que han dirigido, me siento afortunado”, comentó el dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez

La victoria deja a Dominicana con marca de 1-1 en el torneo.

Para los Gigantes de Rivas, ésta fue la segunda derrota en sus primeros dos compromisos. El conjunto nicaragüense tiene programado descanso este sábado y buscará su primer triunfo el domingo frente a Panamá

“Nosotros llegamos a competir contra equipos más grandes que nosotros, pero no más buenos que nosotros. Ya estoy cansado de que damos tremendos partidos y no ganamos, ese juego era de nosotros y lo regalamos, no hay excusa, estoy muy molesto”, se sinceró el manager Marvin Benard.