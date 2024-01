Sigue la novela entre Kylian Mbappé y el Real Madrid

El diario L’Équipe publica este martes que el Madrid no tiene intención de presionar al jugador, aunque no esperará a final de temporada como el año pasado para conocer si podrá contar con Mbappé.

Pero no quieren en el Bernabeu, según el rotativo, presentarse en el tramo final del curso sin la próxima temporada planificada y la llegada del atacante francés, que sigue siendo prioritaria para Florentino Pérez, no es un asunto menor.

La prisa del Madrid no parece comprometer al jugador que, sin embargo, rechaza cualquier tipo de ultimátum. En su última salida pública, el delantero aseguró que no tiene intención de arrastrar su futuro durante meses. Lea aquí: Oficial: Arturo Vidal no jugará en América de Cali

“En cuanto tome una decisión lo diré”, aseguró hace diez días el jugador, lo que hace presagiar que no habrá que esperar a mayo para saber si seguirá en el Parque de los Príncipes o cambiará de aíres.