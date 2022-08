Su esposa le hizo regalar 12 camisetas del Real Cartagena

Juan Carlos Pájaro es de aquellos hinchas que vieron al Real Cartagena ascender por primera vez en 1999, luego ser sucampeones de la A en 2005 y después obtener un nuevo ascenso con los auriverdes con el llamado equipo de los Pura Sangre en 2008.

Se puede decir que será hincha del equipo heroico toda la vida, pero reconoce que le ha ido perdiendo el amor al equipo que se ratificó el pasado el domingo como el colero del campeonato, tras la derrota 3-1 en Bogotá ante Fortaleza. Lea aquí: Real Cartagena desilusiona a niño en su cumpleaños

“Eso ha sido mucho sufrir con el Real Cartagena, llevamos 10 años en la Primera B y la verdad este año el ascenso está descartado. Para volver a la A hay que dar un giro radical y eso no creo que pase por ahora. No tenemos equipo para pelear nada importante, me da pena decirlo pero es así”, aseguró Juan Carlos.

El hincha dijo que desde hace rato tenía una pelea con su esposa porque se necesitaba más espacio en el closet de su apartamento y las 12 camisetas originales que tenía ahí colgadas le quitaban cupo. “Desde hace dos años ella venía con el mismo tema, que las regalara, que me deshiciera de ellas y yo me opuse, pero recientemente di mi brazo a torcer y me tocó regalar las camisetas, no pude hacer más nada al respecto, duele, pero ajá, ese equipo no ayuda a uno ni a conservar las cosas que tienen un valor sentimental”, precisó.

Fue más allá. “Mira cuando Real Cartagena descendió en 2012 Jhosue David estaba en la barriga de la mamá. Mi hijo ya tiene 10 años, terminó su preescolar, este año termina primaria y Real nada que sube a la A. Y aunque desde siempre le he inculcado el amor por el equipo del patio, por el Real Cartagena, él decidió ya ser hincha de Junior, es un niño que le gusta el fútbol, ve muchos juegos, sabe de este deporte y voy a respetar su decisión”, agrega.,

Asegura que desde hace dos años comenzó a llevar a Jhosue David al estadio Jaime Morón, que le ayudó a tomarse fotos con jugadores del Real buscando que se enamorara del equipo, pero finalmente no logró hacer que su hijo fuera hincha del equipo de sus amores.

“Él ahora me acompaña al estadio, pero me vacila, me dice que va para hacerme el dos, pero que sabe que Real va a perder. Los niños a esa edad ya comprenden todo, ven demasiado fútbol internacional y en Colombia eligen al que más les guste”, explica.

Le duele haber regalado las camisetas porque ahí hay mucha historia, muchos sentimientos de alegría, de dolor, recuerdos que él quería tener para toda la vida con el equipo que prefirió desde niño.

Pero por el otro lado, Juan Carlos pudo complacer a su esposa para que hiciera uso de ese espacio que se necesitaba para ubicar otras cosas que no había dónde ponerlas y hacían que el apartamento se viera desordenado.

Pájaro asegura que seguirá haciendo fuerza por el Real, que ya no irá al estadio como antes, pues ya no será prioridad en su vida. “Muchos que vivieron el ascenso en 1999, el subtítulo de la A y todo lo que ha venido después se cabrearon y se olvidaron del Real. En mi casi he decidido que no sea prioridad, por ahora no iré al estadio, pero seguro que volveré algún día. Voy a darme un respiro, además Jhosue no quiere acompañarme, hoy decido hacer otras cosas con mi familia los fines de semana, deseándole la mejor suerte al equipo y esperando que esto algún día cambie”, finaliza.

En el presente torneo, Real ha jugado cinco partidos, perdiendo 4 y ganando 1. Tiene 3 puntos y es último en la tabla, lo que ha generado un ambiente de decepción absoluta entre sus hinchas.