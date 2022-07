Tour de Francia: Fabio Jakobsen gana segunda etapa en el sprint

El holandés Fabio Jakobsen se impuso en el primer “sprint” del Tour de Francia, por delante del belga Wout van Aert, que con la bonificación se convierte en el nuevo maillot amarillo de la prueba.

Jakobsen se impuso en la meta de Nyborg en un selecto “sprint”, con caídas en el tramo final, por delante de Van Aert y del danés Mads Pedersen.

Con los seis segundos de bonificación por ese segundo puesto, Van Aert arrebata el maillot amarillo a su compatriota Yves Lampaert, que la víspera le superó por cinco segundos en la contrarreloj inicial en Copenhague.

“Es increíble. Una etapa del Tour de Francia es con lo que he estado soñando durante 15 años”. Tras el accidente tuve un proceso largo que superé paso a paso. Mucha gente me ayudó en el camino. Esto es para devolverles el apoyo y que vean que no fue en vano. Estoy feliz de que todavía siga disfrutando de la bicicleta y las carreras y afortunadamente todavía puedo ganar”, dijo un emocionado Jakobsen en meta.

El velocista neerlandés, quien firmó la victoria número 50 del Quick Step en el Tour de Francia, resaltó el trabajo de su equipo a la hora de preparar el esprint, que remató ante Van Aert y Mads Pedersen.

Mientras, en el pelotón no hubo grandes movimientos, ni se produjeron los temidos abanicos que se anunciaban a causa del viento, una escapada de cuatro hombres marcó el día, Magnus Cort, Cyril Barthe, Pierre Rolland y Erik Byström, este fue el último superviviente hasta 30 kilómetros de la meta.

En el tramo final, la fuga fue cazada por el pelotón y desde ese momento empezó el trabajo de los equipos de los velocistas para quedarse con el triunfo. El grupo entró en los últimos kilómetros muy compacto y con los trenes agrupados, que vivió un sobresalto por un enredón de muchos ciclistas.

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) tuvo una jornada accidentada. Sobre el final estuvo involucrado en un incidente menor, sin embargo consiguió conectar con en el grupo con los favoritos y terminó en el puesto 99. De todas formas, eso no afectó su ubicación en la general, ya que entró con el mismo tiempo del ganador. Mientras que Nairo Quintana (Arkéa Samsic) finalizó 79°y Daniel Felipe Martínez (Ineos Grandiers) llegó en la casilla 155°.

Etapa 2

1. Fabio Jakobsen, Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:34:34

2. Wout van Aert, Jumbo-Visma m.t

3. Mads Pedersen, Trek – Segafredo m.t

4. Danny van Poppel, BORA – hansgrohe m.t

5.Jasper Philipsen, Alpecin-Deceuninck m.t

6. Peter Sagan, TotalEnergies m.t

79. Nairo Quintana, Arkea m.t

99. Rigoberto Urán, EF First, m.t

155. Daniel Martínez, INEOS m.t

General individual

1. Wout van Aert, Jumbo-Visma 4:49:50

2. Yves Lampaert, Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01

3. Tadej Pogačar, UAE Team Emirates 0:08

4. Filippo Ganna, INEOS Grenadiers 0:11

5. Mads Pedersen, Trek – Segafredo 0:12