Tour de Francia: Vingegaard y Pogacar, dos formas de mirar 17 segundos

No te confíes, le dijo el esloveno. Te espero en los Alpes, le respondió el danés.



La carretera, o el sendero asfaltado que llevaba hasta la cima mítica que regresaba al recorrido del Tour después de 35 años de ausencia, no fue esta vez la sentencia final a la carrera como otras en el pasado.

“Pogacar me ha recuperado 8 segundos, no es una renta muy importante. Esta subida se adaptaba más a sus características y creo que las próximas etapas me van mejor a mi. Tengo esa suerte. Estoy deseando de que lleguen los Alpes”, aseguró un Vingegaard que acaba de amarillo la primera semana, pero que ha visto cómo se acrecienta la amenazante sombra de Pogacar.

GOLPEOS SUCESIVOS

El danés fue quien golpeó primero, en la primera jornada pirenaica con final en Laruns, donde impresionó con un ataque brutal en las rampas del Marie Blanque que se tradujo en 64 segundos con respecto al esloveno.

Borró así los segundos que su rival había ido atesorando en las bonificaciones de las primeras etapas vascas y pareció dejar la carrera vista para sentencia. Pogacar lo atribuyó a su lesión de muñeca que le impidió preparar en buenas condiciones el Tour.

Pero al día siguiente fue el esloveno el que devolvió el impacto, aunque de menor incidencia, victoria y 24 segundos de renta con el danés que, como por arte de magia, insuflaban oxígeno a una carrera amenazada de muerte.