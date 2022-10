Triste: futbolista español fue apuñalado mientras estaba con su familia

Luego de saberse la noticia, Adriano Galliano, director general del Monza, logró hablar con el jugador, llegando a visitar a Marí en la sala de urgencias, junto al entrenador del equipo Raffaele Plladino: “Tiene una herida bastante profunda en la espalda, pero no pone en peligro su vida”. No ha tocado órganos vitales, se ha lesionado algunos músculos pero Pablo debería recuperarse. Lo están cosiendo, me dicen las enfermeras que salen del quirófano. Me ha dicho de broma que quiere jugar contra el Bolonia el lunes”, confirmó Galliano. Lea aquí: Crecen los rumores: un gigante europeo ficharía a Linda Caicedo

Galliani añadió que Pablo Marí reconocio ser muy “suertudo”, ya que una persona había muerto y que “su hijo se encontraba sentado en en el carrito”. “Pablo me dijo que de repente sintió un golpe en la espalda. También tiene dos puntos de sutura en la boca por la herida sufrida durante la refriega. Un episodio impactante para Milán”, añadio Galliani.

Todo el mundo del deporte rey ha demostrado cariño al futbolista, vía redes sociales.