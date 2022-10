Un ciclista del Clásico RCN tiene un récord difícil de batir

Hay deportistas que perduran en el tiempo y se mantienen activos de manera increíble durante décadas dando un rendimiento igual o mejor que un joven. Un ejemplo viviente de estos ‘especímenes’ que no son muy comunes es el ciclista boyacense Gerson Sánchez, quien está corriendo en la edición 62 del Clásico RCN 2022 con el equipo Depormundo.

Sánchez, de 45 años de edad, es ciclista más longevo de la competencia y aparte de eso tiene el récord de más participaciones en el ‘Duelo de Titánes’ con 19.

“Para mí es un honor y un orgullo de tener este récord en el Clásico RCN. Esto es fruto de la disciplina, la constancia y perseverancia”, afirmó Sánchez. Además del Clásico RCN, Sánchez tiene 17 actuaciones en la Vuelta a Colombia, lo que lo hace un deportista ejemplo para la juventud colombiana. Lea aquí: Clásico RCN: La cuarta etapa llegará a la Capital Musical

“Yo me quiero convertir en un ejemplo para los jóvenes deportistas en el país. Hay muchos pelaos que se están perdiendo en la droga. El mensaje que les doy es que el deporte es la mejor opción para tener una mejor calidad de vida y salud”. El boyacense de pura cepa indicó que gracias a su cúmulo de experiencia se ha convertido en especie de hermano mayor para sus compañeros.

“Ellos siempre me piden consejos, me respetan mucho. Antes de las etapas me preguntan qué hay en este punto, cómo está la carretera y demás”. Contó que hace tres años quedó entre los mejores 15 de la general y después le dio una peritonitis que lo alejó de las carreteras por un tiempo. Dice que es un ciclista muy completo, que se desempeña bien todos los terrenos.