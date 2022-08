Un posible choque entre ‘Teo’ Gutiérrez y Mayer Candelo prende las alarmas

El barranquillero Teófilo Gutiérrez parece que, una vez más, está involucrado en una mala conducta fuera de las canchas. Desde Cali afirman que el jugador del Deportivo Cali tiene problemas con Mayer Candelo, técnico del equipo, situación que preocupa a la hinchada.

Según afirmó Francisco Vélez en el programa ‘Equipo F’ del canal ESPN, hace algunas semanas hubo un choque entre ‘Teo’ y Candelo, todo por la expulsión del jugador ante el Tolima. Esta actitud no le gustó a Mayer, quien había depositado la confianza en el barranquillero, pero este lo defraudó al recibir la tarjeta roja y dejar a su equipo que inferioridad numérica. Lea aquí: Teófilo Gutiérrez es suspendido, pagará multa y se quedará en el Cali

Cali juega hoy ante Envigado y Gutiérrez no fue convocado para este encuentro. El entrenador había dicho que la ausencia del jugador es por problemas físicos, aunque esa no sería la causa. Todo se debe a los conflictos internos. Se rumora, además, que ‘Teo’ pidió un permiso por problemas familiares, pero en su regreso no cumplió con la fecha pactada. Esto también molestó al cuerpo técnico.