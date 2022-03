Una golfista soñadora

Por: Valeria Dáger - Especial para El Universal

Mi historia con en golf comenzó en abril del 2013, cuando tenía 12 años. Estaba en 1º de secundaria, en el colegio Montessori. Mi abuelito se hizo socio del Club Campestre y empezó de una a jugar golf. Recuerdo que él me decía: “Ven, acompáñame a jugar un par de hoyos”, a lo que yo le respondía: “Nombe, abuelito, ese deporte es aburrido y es para viejos”. Prefería jugar tenis. El tiempo pasó y mi abuelito seguía en sus clases de golf y yo, en las de tenis. Un día me volvió a decir: “Valerita, ven, acompáñame a jugar unos cuantos hoyos, ya acabaste tu clase de tenis y no tienes nada más que hacer”. Accedí, salí al campo con él y lo veía: él no le podía dar a la bola y yo pensaba: ¿Pero cómo es posible que no le pueda pegar a una bolita?, ¿tan difícil es? Desde ahí empezó a sonarme el tema del golf. Le puede interesar: Buenos scores en la primera ronda del Torneo Aficionado de Golf

El entrenador Leonardo Contreras tenía una escuela de golf a la que asistían niños. Mi abuelito me propuso que si quería ir nada más para probar, y yo le dije que sí.

Fui con la mejor actitud, me quedó gustando tanto que seguí asistiendo a la escuelita. El primer torneo al que asistí se llama ‘Picapiedra’, para principiantes. Me lo gané. Recuerdo que salí a jugar con mi abuelo y con otros dos partners (compañeros), y todos me decían que jugaba muy bien para tener tan solo un año de aprendizaje. En fin, se acabó el torneo y me dieron mi trofeo. Mi abuelo también ganó ese día y toda mi familia estaba feliz. Mi familia ha sido mi gran apoyo y motivación. Apenas me entregaron el trofeo quedé obsesionada con el golf. Entrené fuerte, me levantaba temprano y nunca me dio pereza. Esas señales apuntaban a algo grande en mi vida: jugar golf profesional. Le puede interesar: Valeria Dáger y Luis Felipe Jiménez ganaron en la Copa Comfenalco de Golf

Jugué muchos torneos en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, Montería. Asistí a un Bishops Gate, un campamento de golf en Howey In The Hills, en Florida, donde aprendí mucho. El sueño de ser profesional arrancó. Quería irme a Estados Unidos a estudiar becada en alguna universidad. Cuando me gradué del bachillerato, hice los trámites para conseguir esa beca. Había como 50 universidades en Estados Unidos que me abrieron sus puestas, pero justo en ese momento comenzó la pandemia y todo se vino al suelo.

Nunca he dejado de soñar, solo me reinventé y decidí quedarme en Colombia y estudiar mi carrera acá. Hoy tengo 20 años y estoy estudiando Psicología en la Universidad de San Buenaventura. Sigo entrenando duro y, aunque el camino ha sido difícil, voy a seguir dando lo mejor de mí. Quiero terminar dándole las gracias a Dios, porque sin él nada de esto hubiera sido posible; a mi abuelito, por ser mi patrocinador, y a mi familia porque nunca ha dejado de creer en mí. A las mujeres, un fuerte abrazo en nuestro día: no dejen de soñar.