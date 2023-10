¡Va con todo!: Real Cartagena, motivado y con ganas de ganarle a Cortuluá

Real es quinto, con 20 unidades, le falta poco para sellar su clasificación, pero aún no tiene nada asegurado. Patriotas, Real Santander y Bogotá, con 15 puntos cada uno, esperan que equipos como el Auriverde tengan una mala racha en los próximos compromisos y ellos tener un buen remate para coronar la clasificación.

“Hemos vuelto a jugar bien, veníamos de perder dos juegos que no debíamos perder, no merecíamos estas derrotas, pero esto es fútbol. Ante Quindío me fui contento con la actuación del equipo, creo que tuvimos la pelota, generamos situaciones y eso es importante”, dijo Cardetti.

Van bien y la tiene clara. “El equipo está convencido que puede hacer las cosas. Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo y confiar en este grupo, aquí todos están comprometidos”, concluyó.

Santiago Gómez, goleador de Real, recalcó que “estoy contento por devolverle a la gente la alegría de los goles, hago mi trabajo y gracias a Dios la afición está feliz. Daremos todo en los partidos que restan, sabemos que la clasificación está cerca y saldremos a buscar victorias para ganarnos más confianza en lo que viene”.