Video: Duván Zapata se va en llanto en plena entrevista

De igual forma, el delantero se dejó ver bastante conmovido cuando habló sobre su desempeño sobre el terreno de juego.

“Estoy emocionado. Desde que yo llegué aquí me han hecho sentir importante. Han pasado cosas, que no me han dado el valor que merecía. Pero llegué aquí y rápido me han dado el cariño y aunque hay días difíciles, estoy superándolo”, concluyó.