Video: “Este pelao sí es bobo”, Pibe Valderrama arremetió contra Quintero

Carlos “El Pibe” Valderrama fue invitado este jueves al programa Primer toque de Win Sports y dio su punto de vista respecto a la situación de Juan Fernando Quintero, quien posiblemente no pueda jugar ante Corea del Sur.

El excapitán de la Selección Colombia manifestó que Juan Fernando no tiene la culpa de que lo hayan llamado a la Selección, pero sí de no ser sincero sobre su condición física.

“A él lo llaman a la Selección y primero es la Selección por encima de todo, pero si estoy bien”, dijo.

"A él lo llaman a la Selección y primero es la Selección por encima de todo, pero si estoy bien", dijo.

Agregó que no es posible viajar estado lesionado. "Si yo estoy lesionado no puedo viajar a la Selección, porque ahí vi dizque ya no puedo jugar, porque está lesionado. El pelao sí es bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso, buscando lo mejor que tenemos y voy a ir lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo".