Video: Fredy Guarín aparece en redes sociales en aparente estado de embriaguez

Este sábado 23 de diciembre, el exfutbolista Fredy Alejandro Guarín generó revuelo al reaparecer en un video transmitido en vivo a través de su cuenta de Instagram. En la polémica transmisión, el exjugador de la Selección Colombia e Inter de Milán expresó su indignación al afirmar que no le permitían entrar a su propia casa en Montería.

“Simplemente quiero decir antes de, que quiero cubrir o sentir mi personalidad, estoy en Montería otra vez como un día lo decidí, y ya llevo cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la que yo compré con mi propia plata, no me dejan entrar”, declaró Guarín, visiblemente afectado y en un aparente estado de embriaguez. El exfutbolista prometió revelar más detalles, incluyendo el nombre del barrio, y anticipó la publicación de más videos para dar a conocer información adicional. Lea aquí: Un día como hoy nació Antonio Cervantes: recordando a el Campeón Mundial

“Paseo la Castellana, ya les voy a mostrar videos y los voy a publicar, a un hombre no se le trata así. Me hago responsable de lo que tenga que pasar, no doy nombres pero les digo a ustedes que a un hombre no se trata así, porque ha sido bueno. Por más de que tenga uno sus errores, yo me hago responsable por mis errores, pero no se irrespetan así”, añadió Guarín.