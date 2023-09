Video: futbolista colombiano en estado de coma después de una golpiza

Lo que era uno de sus sueños, se convirtió en una pesadilla; el futbolista colombiano Ander Jafet Salas, un joven de 22 años, oriundo de la Guajira, entró en estado de coma tras ser atacado durante un partido por miembros del equipo rival en Texcoco, México. Lea aquí: ¡Lujosa! Así es la mansión que compró Messi en Miami

El ataque, según personas que estaban observando el juego aficionado, se dio tras una anotación de Ander Jafet Salas, quien hizo una celebración que ofuscó a los seguidores del equipo adversario.

Según el diario El País de Cali, el drama no acaba con esto, pues su mamá Ana Jackeline Salas, quien reside en Uribe, Meta, no ha logrado viajar a México para acompañar a su hijo en estos momentos.

"En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte", mencionó Salas.

Por el momento, su familia sigue a la espera de los documentos para poder viajar a México.