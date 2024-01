Video: habló Rodolfo Velásquez, el árbitro que tuvo el percance con los Grandes Ligas

“El partido estaba programado para las 10 a. m., yo salgo del camerino cinco minutos antes del inicio y observo un personal por el left fielder, pero en la zona de foul. Doy inicio al juego y cuando van dos lanzamientos me percato que los peloteros están haciendo tiros dentro del terreno de juego. Tuvo que parar el partido, le hice señas para que salieron del campo y ellos hicieron caso omiso. Félix Pájaro, el trainner de ellos se me acercó y me dice que le dé un espacio, que ya estaba terminando su trabajo. Yo le dije que no, él sabe que no se puede jugar un partido con gente dentro del terreno, si me hubiesen dicho antes, yo dejo que terminen, pero ya el juego había empezado. Yo en ningún momento me dirigí a los peloteros, solo a su trainner”, expresó el umpire, quien recalcó que las reglas son claras.

“Julio Teherán y los demás Grandes Ligas saben el reglamento, ellos hacen parte del béisbol organizado”, agregó Velásquez.

Ya en la reanudación del partido, Arjona le ganó a Sincerín y pasó a la final del torneo.